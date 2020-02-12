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В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса

12 февраля, 20:32

Коронавирус может распространяться по канализационным трубам

/ Фото: Getty Images

В Гонконге, после выявления сразу нескольких заболевших в одном жилом комплексе, выдвинули новую версию распространения коронавируса – по канализационным трубам, сообщает CNN.

Одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не общалась с другими зараженными. Позже выяснилось, что через квартиру мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, проходил один и тот же канализационный стояк с этой женщиной.

Власти эвакуировали часть жителей дома и начали проверять систему водоснабжения и канализации. В частности, специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Так как недавно китайские и американские исследователи подтвердили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии, вполне возможна передача его по канализации.

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Кроме того, китайские исследователи считают, что новый тип коронавируса может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и со стулом. Ссылаясь на опубликованное 7 февраля медицинское исследование группы ученых из Уханьского университета, издание Science Alert пишет, что вирусные частицы были обнаружены не только в кашле инфицированных, но и в их фекалиях.

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Напомним, что ранее врачи детской больницы Уханя подтвердили, что дети беременных женщин, которые заразились коронавирусом, тоже могут родиться инфицированными.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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