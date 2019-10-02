В Гонконге задержали свыше 180 человек из-за протестов

Фото: REUTERS/Susana Vera, Jorge Silva, Athit Perawongmetha

Свыше 180 участников уличных беспорядков были задержаны во вторник в ходе протестных акций в Гонконге. Не менее 25 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщил журналистам комиссар местной полиции Стивен Ло.

Он подтвердил инцидент, в ходе которого огнестрельное ранение в область груди получил 18-летний подросток, госпитализированный в критическом состоянии. По словам комиссара, офицер полиции, произведший выстрел боевыми патронами, действовал "исключительно в целях самозащиты и имел на то законные основания".

В общей сложности, по данным медиков, в ходе столкновений ранения получили 66 человек. Состояние двух из них расценивается врачами как критическое и еще двух как серьезное.

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Прежде для разгона демонстраций полицейские применяли резиновые пули и водометы.

Напомним, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.

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