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В Гонконге активисты вышли на новый протест: полиция применила слезоточивый газ

27 июля, 13:43

Демонстранты выступали с осуждением инцидента в метро Yuen Long

Фото: AFP

Полицейские в Гонконге применили слезоточивый газ против групп демонстрантов, собравшихся на массовую акцию протеста в пригородном районе Yuen Long. Об этом передает местное телевидение.

Стражи порядка оттеснили участников шествия с ряда улиц и переулков и продолжают "зачистку". Некоторые радикальные активисты вооружены палками и самодельными щитами.

Участники акции решили выступить с осуждением инцидента на станции метро Yuen Long, где большая группа неизвестных лиц избила активистов, а полиция прибыла на место происшествия слишком поздно — лишь два часа спустя после вызова. Однако правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие, опасаясь новых беспорядков. Демонстранты проигнорировали запрет.


Напомним, более двух тысяч демонстрантов организовали демонстрацию в одной из крупнейших воздушных гаваней в мире – международном аэропорту Гонконга. Демонстранты оккупировали аэропорт в знак протеста против насилия в отношении участников акций. Они устроили сидячую акцию протеста в зоне прилетов одного из терминалов.

Напомним, одной из причин протестов в Гонконге стал закон об экстрадиции граждан на материковый Китай. Протестующие захватили здание местного законодательного совета, но затем полиция вмешалась в ситуацию и провели агрессивную зачистку. Демонстранты покинули здание в то время, как сотрудники полиции распылили слезоточивый газ в толпу на улице и применяли дубинки.


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Тег протесты, гонконг, слезоточивый газ

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