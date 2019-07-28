В горах Грузии грузовик упал в ущелье: есть жертвы
Водитель не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты
В Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает IMEDI в субботу, 27 июля.
ДТП произошло на дороге Пшавели-Абано-Омало, которая считается одной из самых опасных в Европе.
Водитель не справился с управлением, и машина упала в овраг с 400-метровой высоты. Всего в грузовом автомобиле находились 12 человек.
Некоторые из находившихся в машине успели вовремя выпрыгнуть, а остальные вместе с грузовиком полетели в ущелье. В настоящее время в Телавской больнице с различными травмами находятся трое пострадавших.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Напомним,1 июля в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. А 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.
Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы.
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