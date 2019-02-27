В Госдепе рассказали, о чем Трамп будет говорить с Ким Чен Ыном

Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которых оба лидера достигли в Сингапуре

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: AFP

В Госдепе рассказали, о чем Трамп будет говорить с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ec6/c0c/5c6ec6c0c161a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ec6/c0c/5c6ec6c0c161a.jpg 2019-02-27T01:44:00+02:00 Другие страны Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которых оба лидера достигли в Сингапуре

Цели второго саммита президента США и лидера Северной Кореи во Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР.

Об этом заявили во вторник в Государственном департаменте США, сообщает Укринформ.

"Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которых оба лидера достигли в Сингапуре – относительно трансформации отношений, прочного и стабильного мира, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

При этом сообщается, что для успешного достижения поставленных целей в Ханое с визитом находится также госсекретарь США Майкл Помпео. Он прибыл во Вьетнам раньше президента Трампа – еще 24 февраля и уже провел ряд встреч с иностранными коллегами. Планируется, что Помпео также примет непосредственное участие в саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в среду, 27 февраля, продлится около двух часов, 20 минут они будут беседовать один на один, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно этим данным, закрытая встреча двух лидеров начнется в 18:40 (13:40 по Киеву) и завершится в 19:00 (14:00 по Киеву). После этого они продолжат переговоры за ужином.

Напомним, что на данный момент и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын уже находятся в Ханое, где завершаются последние приготовления к их встрече.

Как мы уже писали, второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: лидеры проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

В свою очередь, американский президент уже выразил оптимизм в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

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