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В Госдепе США рассказали, чем грозит России поддержка Мадуро

2 мая, 08:06

Вмешательство России в дела Венесуэлы дестабилизирует отношения США и России

Фото: Getty Images

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что вмешательство России в дела Венесуэлы дестабилизирует отношения США и России. Об этом он сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортегус.

"Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы дестабилизирует ситуацию в Венесуэле и двусторонние отношения США и России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро и присоединиться к другим странам, "включая большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для венесуэльского народа".

Напомним, в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

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Тег Россия, Венесуэла, США, вмешательство, Мадуро, Госдеп США, Помпео

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