В Госдепе США сделали четкое предупреждение России и Асаду по Идлибу

Три миллиона сирийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в Идлибе, пострадают от агрессии, предупредил Помпео

Соединенные Штаты рассматривают военное нападение сирийского правительства на повстанцев в Идлибе как эскалацию сирийского конфликта. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сергей Лавров (глава МИД Р, – Ред.) защищает наступление сирийских и российских сил на Идлиб. Русские и режим Асада пообещали не допустить этого. США видят в этом эскалацию и так опасного конфликта", – написал Помпео.

"Три миллиона сирийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в Идлибе, пострадают от этой агрессии. Это не хорошо. Мир наблюдает", – отметил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной разведки США подготовили список объектов, по которым будет нанесен ракетный удар, если сирийский диктатор Башар Асад вновь применит химическое оружие против повстанцев. По данным телеканала, на этих объектах власти Сирии могут хранить химическое оружие.

Решение об ответных действиях на готовящуюся химатаку пока не принято, но, по словам источника, военные "могут ответить очень быстро", и если Трамп решится на это, то заранее собранные данные передадут Пентагону.

По данным CNN, Дамаск намерен использовать химоружие в случае, если повстанцы окажут сопротивление.

Напомним, в ответ на химическая атака сил диктатора Башара Асада на город Дума в Сирии в апреле Вооруженные силы США нанесли массированный удар по объектам военной химической инфраструктуры сирийского режима. В операции были задействованы боевые корабли и стратегические бомбардировщики.

В Пентагоне также подтвердили, что по целям было направлено около 120 ракет, что вдвое больше, чем при ударе из американских эсминцев по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года, когда было уничтожено 20 процентов сирийский авиации.

Напомним, ранее Белый дом выдвинул обвинение России по применении химоружия в Сирии.