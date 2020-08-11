В Госдуме РФ посоветовали Лукашенко продолжить бойню в Беларуси

Калашников считает, что на переговоры с митингующими идти нельзя

В Минске вторую ночь продолжались протесты и жестокие избиения активистов. При этом в России считают это действенным методом, чтобы утихомирить народ.

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Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает "Интерфакс".

По его словам, белорусским властям нельзя идти на переговоры.

"На мой взгляд, если власть будет действовать, защищая итоги выбора большинства народа, жестко, то это уличное противостояние достаточно быстро прекратится. Если начнутся всякого рода сюсюканья-улюлюканья и попытки договориться, тогда это грозит обернуться "майданом", который может продлиться нескольких месяцев. Теплая погода этому способствует. Если власть пойдет по первому варианту (силовому. – Ред.), то речь идет о том, что ситуация будет урегулирована в течение одного-трех дней", – сказал Калашников.

Напомним, после окончания выборов в Беларуси 9 августа, на которых предварительно победу отдали действующему главе государства Александру Лукашенко, вспыхнули массовые протесты. Были задержаны не менее трех тысяч человек, пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц, один активист погиб. На Западе и в Украине осудили жесткие действия белорусских силовиков в отношении активистов. Местные жители рассказывали сайту "Сегодня" о протестах в Беларуси и как это происходило.

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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя происходящее в Минске, сделал странное заявление. По его словам, на акциях протеста "много пьяных, обкуренных и с наркотиками". Более того, Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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