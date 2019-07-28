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В Грузии арестовали экс-министра по делу о попытке госпереворота

28 июля, 09:34

Премьер-министр заявил, что Окруашвили был одним из организаторов штурма парламента

Фото: Радио Свобода

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня. Об этом сообщил Первый канал Грузии

"Ираклий Окруашвили, лидер "Победившей Грузии", был приговорен к лишению свободы в качестве меры пресечения", – говорится в сообщении.

27 июля экс-министру обороны Грузии было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 статьи 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им) в связи с его участием в беспорядках в Тбилиси 20-21 июня.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что Окруашвили был одним из организаторов и участников штурма парламента 20 июня, и это зафиксировали телекамеры.

Лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Окруашвили был задержан сотрудниками МВД. В МВД отметили, что в связи с делом о штурме парламента и попытке государственного переворота задержаны 17 человек.

Напомним, что многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.


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Тег Грузия, задержали, госпереворот

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