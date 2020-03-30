В Грузии из-за коронавируса вводится комендантский час

В стране гражданам запретили собираться группами более трех человек

По всей территории Грузии с 31 марта вводится всеобщий карантин и комендантский час с целью предотвратить распространение коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает ресурс "Новости-Грузия".

"Мы приняли решение значительно ужесточить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом всеобщем карантине, который начнется 31 марта в 8:00 утра", – сообщил он.

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Премьер добавил, что будет полностью остановлен общественный транспорт, а в Тбилиси закроют метро и перестанут ходить автобусы. Передвижение будет разрешено только пешком, на личных машинах или такси, при этом в салоне должно быть не больше трех человек, включая водителя.

В общественных местах запрещено собираться компаниями более чем из трех человек. Также должны быть закрыты все объекты, кроме продуктовых магазинов и аптек. Для торговых дистрибьюторов и медиа будут введены специальные пропуска.

Во время комендантского часа, который будет действовать с 21 часа до 6 утра, полностью запрещаются все передвижения.

Стоит добавить, что в Грузии зарегистрировано уже 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину. Как сообщили в администрации государственного лидера, решение было принято на фоне стремительного распространения коронавирусной эпидемии.

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