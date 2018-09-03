В Грузии начались международные военные учения с участием Украины

Сегодня, 00:24

На учениях отработают готовность военных бригад к реагированию на кризисы

Vestnik Kavkaza
Vestnik Kavkaza

2 сентября на грузинской военной базе в Сенаки" начались командно-штабные учения "Ловкий дух" (Agile Spirit-2018). Об этом сообщает "Радио Свобода".

В учениях принимают участие 237 военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии, Эстонии и самой Грузии. 

На учениях отработают готовность военных бригад к реагированию на кризисы или к проведению совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Украину представляют военнослужащие из отдельного батальона морской пехоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Координируют обучение офицеры армии США при содействии учебного центра НАТО в Грузии и с участием местного командования.

Кроме того, Украина, не дожидаясь новой агрессии России, ранее провела подготовку к возможному нападению с нового направления. Украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.
Грузия, военные, учения, Украина, участие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press

Военные учения России и подготовка США к удару по Сирии: ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели

1 Сентября, 16:26

На этой неделе умери известный американский сенатор Маккейн, переговоры по Brexit заходят в тупик, а Турция хочет в ЕС

Украина

Фото: Facebook ДШВ ВС Украины

Борьба настоящих воинов: назван лучший танковый взвод Десантно-штурмовых войск, опубликованы мощные фото

1 Сентября, 04:16

Танкисты отрабатывали наступательный и оборонительный бой, снайперскую стрельбу и вождение
Загрузка...

Украина

Фото: twitter.com/avakovarsen

Спецназ полиции КОРД пополнился новыми бойцами (видео)

31 Августа, 17:44

Подготовку для кандидатов проводили при участии и по методикам полицейских США

Украина

Учения в Румынии. Фото: mil.gov.ua

В Румынии начались военные учения с участием Украины (фото)

31 Августа, 13:24

В маневрах принимают участие войска США, а также бойцы стран, не входящих в НАТО

Украина

Войска НАТО. Фото: facebook.com/USarmy

НАТО не боится Россию благодаря Украине: военный эксперт указал на проблемы Путина

31 Августа, 11:37

Вблизи российской границы Альянс развернул мощную армию, хотя Россия увязнет еще в Украине, считает Жданов

Украина

Учения ВСУ. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

ВСУ уничтожили "вражеский десант" на Азове: опубликованы яркие фото

31 Августа, 09:59

Украинские военные из разных видов войск нанесли "непоправимый урон" условному противнику, "атаковавшему" с моря
Загрузка...