В Грузии начались международные военные учения с участием Украины

На учениях отработают готовность военных бригад к реагированию на кризисы

2 сентября на грузинской военной базе в Сенаки" начались командно-штабные учения "Ловкий дух" (Agile Spirit-2018). Об этом сообщает "Радио Свобода".

В учениях принимают участие 237 военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии, Эстонии и самой Грузии.

На учениях отработают готовность военных бригад к реагированию на кризисы или к проведению совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Украину представляют военнослужащие из отдельного батальона морской пехоты.

Координируют обучение офицеры армии США при содействии учебного центра НАТО в Грузии и с участием местного командования.

Кроме того, Украина, не дожидаясь новой агрессии России, ранее провела подготовку к возможному нападению с нового направления. Украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.