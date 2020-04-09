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В Грузии неизвестный благотворитель перевел 31 млн долларов в фонд борьбы с коронавирусом

9 апреля, 01:55

Елена Кузьмич

Средства в фонд могут пожертвовать как организации, так и рядовые граждане

В Грузии сумма, собранная в созданном по инициативе правительства для борьбы с коронавирусом фонде увеличилась более чем в пять раз после того, как от неизвестного источника было зачислено 100 миллионов лари (более 31 млн долларов – Ред).

По приведённой телеканалом одной из версий, которая распространилась в социальных сетях, 100 млн лари зачислил на счет фонда StopCov председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили, однако официальной информации, которая бы это подтверждала, пока нет.

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Ранее члены грузинского правительства, парламентарии, а также президент Саломе Зурабишвили заявили, что будут перечислять в фонд борьбы с коронавирусом ежемесячно треть своих зарплат. Целью данного фонда является, в основном, оказание помощи уязвимым группам населения в период вспышки коронавируса. Средства в фонд могут пожертвовать как организации, так и рядовые граждане.

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Также в Грузии карантинные запреты коснулись алкоголя. Страна, которая славится культурой винопития, ввела сухой закон.

Ранее сообщалось, что знаменитый грузин на частном самолете сбежал в Турцию от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Грузия помощь неизвестные коронавирус

Источник: Интерфакс

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