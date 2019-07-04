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В Грузии отстранили главу спецназа после акций протестов

4 июля, 00:01

Он не освобожден с занимаемой должности, но его полномочия приостановлены до завершения расследования

Фото: AFP

Директор департамента по особым поручениям министерства внутренних дел Грузии Георгий Какичашвили в связи с расследованием акций протеста 20-21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси временно отстранен от должности.

Об этом сообщает МВД Грузии.

Кикичашвили не освобожден с занимаемой должности, его полномочия приостановлены до завершения расследования.

Ранее заместитель главы МВД Грузии Натия Мезвришвили заявила журналистам, что в интересах министерства, чтобы начатое Генпрокуратурой расследование фактов возможного превышения силы во время разгона акции протеста завершилось в кратчайшие сроки и общество получило бы объективные ответы на все вопросы.

По ее мнению, в ходе расследования предстоит допросить сотни и тысячи людей, которые находились в тот момент на проспекте Руставели, изучить огромное количество записей с камер наблюдения.

"Естественно, что за 24 и 48 часов расследование не завершится", – заявила замглавы МВД.

В то же время, она вновь озвучила позицию МВД, что несмотря на возможные факты превышения силы, в целом, "операция была легитимной и пропорциональной".

По ее словам, полиция находилась в состоянии обороны, на полицейских нападали.

Напомним, что многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

Напомним, ранее сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Потом под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.


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Тег Грузия, акция, расследование, протест

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Интерфакс

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