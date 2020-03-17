Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

В Грузии пока не собираются объявлять чрезвычайное положение из-за коронавируса

17 марта, 06:10

Елена Кузьмич

В стране зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом Covid-19

В Грузии обсудили ситуацию из-за распространения нового коронавируса на заседании Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра страны Георгия Гахария.

Об этом сообщает администрация правительства.

Обсудили вызовы экономической безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Реклама

При этом, власти считают, что пока нет необходимости объявлять чрезвычайное положение в стране, однако правительство Грузии с первого же дня следует конкретному плану действия и будет принимать решения в соответствии с развитием событий.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом Covid-19. В стационарах под наблюдением врачей находятся 64 пациента, в карантине – 1008 человека, еще свыше 1 тысячи граждан находятся в режиме самоизоляции.

В тренде
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Ранее сообщалось, что мужчина "завез" коронавирус в Грузию из Ирана. Хотя ранее Грузия в связи с сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

Также президент Грузии Саломе Зурабишвили опять перенесла свой визит в Украину – уже во второй раз с ноября.

Об этом сообщили в администрации грузинского лидера, отметив, что такое решение было принято на фоне стремительного распространения коронавирусной эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Грузия чрезвычайное положение эпидемия коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция уничтожила в Сирии 8 российских
Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"Другие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)Другие страны
Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео
Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видеоFun
Как вернуться в Украину из-за границы: названы варианты
Как вернуться в Украину из-за границы: названы вариантыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...