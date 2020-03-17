В Грузии пока не собираются объявлять чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Грузии обсудили ситуацию из-за распространения нового коронавируса на заседании Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра страны Георгия Гахария.

Об этом сообщает администрация правительства.

Обсудили вызовы экономической безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

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При этом, власти считают, что пока нет необходимости объявлять чрезвычайное положение в стране, однако правительство Грузии с первого же дня следует конкретному плану действия и будет принимать решения в соответствии с развитием событий.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом Covid-19. В стационарах под наблюдением врачей находятся 64 пациента, в карантине – 1008 человека, еще свыше 1 тысячи граждан находятся в режиме самоизоляции.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Ранее сообщалось, что мужчина "завез" коронавирус в Грузию из Ирана. Хотя ранее Грузия в связи с сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

Также президент Грузии Саломе Зурабишвили опять перенесла свой визит в Украину – уже во второй раз с ноября.

Об этом сообщили в администрации грузинского лидера, отметив, что такое решение было принято на фоне стремительного распространения коронавирусной эпидемии.

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