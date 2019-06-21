В Грузии полиция оттеснила митингующих с прилегающих к парламенту территорий

Полиция периодически применяет против митингующих слезоточивый газ, акустические пушки, водометы

Фото: twitter.com/KhatiashviliS

Полиция оттеснила протестующих с территории, прилегающей к зданию парламента, и продолжила расчищать проспект Руставели, применяя специальные средства.

Полиция периодически применяет против митингующих слезоточивый газ, акустические пушки, водометы. В свою очередь митингующие бросают в полицию различные предметы, а также в сторону сотрудников спецназа были выпущены предположительно фейерверки. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

По последним данным, пострадали несколько десятков человек с обеих сторон. Три человека находятся в клинике, им делают операцию.

По сообщению телеканала "Рустави 2", протестующие начали сооружать баррикады из стоящих в ближайшем парке столов, стульев и мусорных баков. Часть из них вооружена дубинками. Люди скандируют антироссийские лозунги с требованием прекратить оккупацию Абхазии и Цхинвальского района.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и министра внутренних дел. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

Ранее премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент.

Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.

Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.

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