В Грузии полиция задержала четырех участников акций протеста в Тбилиси

Их подозревают в нападении на полицейских во время штурма здания парламента

Фото: AFP

В Тбилиси задержали четырех участников акций протеста, произошедших в грузинской столице 20-21 июня.

Об этом сообщают в МВД страны.

Их подозревают в нападении на полицейских во время штурма здания парламента, что якобы доказывается видеозаписями с места событий. Если вина задержанных будет доказана, им будет грозить длительный тюремный срок.

Ранее прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках у здания парламента в дело о попытке государственного переворота.

Напомним, что многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

Напомним, ранее сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Потом под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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