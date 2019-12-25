Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

В Грузии пять школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

25 декабря, 22:51

Все пятеро погибших в аварии являются учениками школы, им было около 17 лет

ДТП. Фото: Полтавщина

ДТП. Фото: Полтавщина

В грузинском селе Чаквистави в 30 км от города Кобулети пять человек погибли из-за падения автомобиля с обрыва. Об этом сообщает Грузия Online.

Сообщается, что все пятеро погибших в аварии являются учениками школы, им было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе.

По данным очевидцев, автомобиль сорвался с высоты в 10 метров. На месте были мобилизованы две бригады врачей скорой помощи, однако все пассажиры погибли на месте. В грузинском МВД начали расследование аварии по статье 276, что предусматривает нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек.

Реклама

Из-за трагического несчастного случая мэрия города Батуми приняла решение отложить намеченное на сегодня праздничное открытие новогодней елки на бульваре и запланированный концерт.

В тренде
Американский посол в Германии назвал проевропейскими санкции США против "Северного потока – 2"
Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Ранее в Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Также несколько лет назад на западе Грузии близ города Зугдиди на микроавтобусе в ДТП пострадали граждане девяти стран, среди которых двое украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ДТП Грузия школьники погибшие обрыв автомобиль

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео
Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видеоFun
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароход
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароходДругие страны
Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото
Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фотоFun
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за ЗеленскогоПолитика
Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)
Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)Политика
Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео
Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видеоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...