В Грузии пять школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

Все пятеро погибших в аварии являются учениками школы, им было около 17 лет

ДТП. Фото: Полтавщина

В грузинском селе Чаквистави в 30 км от города Кобулети пять человек погибли из-за падения автомобиля с обрыва. Об этом сообщает Грузия Online.

Сообщается, что все пятеро погибших в аварии являются учениками школы, им было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе.

По данным очевидцев, автомобиль сорвался с высоты в 10 метров. На месте были мобилизованы две бригады врачей скорой помощи, однако все пассажиры погибли на месте. В грузинском МВД начали расследование аварии по статье 276, что предусматривает нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек.

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Из-за трагического несчастного случая мэрия города Батуми приняла решение отложить намеченное на сегодня праздничное открытие новогодней елки на бульваре и запланированный концерт.

Ранее в Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Также несколько лет назад на западе Грузии близ города Зугдиди на микроавтобусе в ДТП пострадали граждане девяти стран, среди которых двое украинцев.

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