В Грузии сожалеют о возвращении России в ПАСЕ

В Грузии уверили, что еще в мае не поддержали это решение

Фото: AFP

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал печальным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении РФ права голоса.

"Печальное решение ПАСЕ! Мы еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной", — написал министр во вторник в Twitter.

Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.

В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

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