В Грузии стартуют учения НАТО с участием Украины: США уже перебросили танки и вертолеты

Сегодня, 10:21

Больше всего военнослужащих и техники будет со стороны Грузии и американцев

Американские танки. Фото: army.mil
Американские танки. Фото: army.mil

Сегодня в Грузии начинаются военные многонациональные учения стран НАТО Noble Partner-2018, в которых примет участие и Украина.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в учениях, которые продляться до 15 августа, будут задействованы около трех тысяч военных из 13 стран: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

Так, например, американцы ранее уже отправляли в Грузию с военных баз в Европе свои войска, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и пять танков "Абрамс" (M1A2). Кроме того, США задействуют в военных маневрах боевые вертолеты AH-64 Apache ("Апач") и UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих.

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Хозяева учений выставят 1300 военных, еще 500 бойцов будет от других стран. В общей сложности в учениях задействуют около 140 единиц военной техники.

"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран НАТО и партнеров альянса", – заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория.

Напомним, 21 июля в Украине завершились международные учения Sea Breeze, в которых приняли участие военные из 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции. Всего в ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов.

Тогда в МИД России возмутились проведением учений Sea Breeze-2018 неподалеку от зоны конфликта на Донбассе и заявили, что Кремль рассматривает их как попытку спровоцировать напряженность в регионе.
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