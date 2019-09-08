В Грузии утвердили правительство во главе с премьером Гахарией

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Парламент Грузии на пленарном заседании объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией.

Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, Гахария заявил: "Оккупация – это самая большая наша проблема".

"Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности", – заявил Гахария.

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Также он отметил, что для преодоления этой проблемы нужно использовать все инструменты, кроме войны. Говоря о внешней политике, премьер подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, а также максимально углубит отношения с США во всех сферах.

Представляя депутатам действия правительства в сфере экономики, Гахария отметил, что государство будет максимально оказывать поддержку бизнесу.

"Мы продолжим усилия по увеличению экспортной продукции и сокращению импорта", – заявил Гахария.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Польшу провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Кроме этого, Саломе Зурабишвили заявила, что Россия является врагом и указала на опасность пророссийских сил в стране.

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