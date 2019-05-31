В Грузии в результате ДТП погиб украинец: появились подробности
Водитель частного предприятия "Райс-Римблекс" не справился с управлением
В Грузии в результате ДТП погиб украинец. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.
Водитель частного предприятия "Райс-Римблекс" 1993 г.р. погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии18 мая.
"Не справился с управлением, из-за чего машина съехала с горной дороги Боржоми-Батуми (Грузия). Сообщили 30 мая 2019 года", – говорится в сообщении Гоструда.
Ранее сообщалось, что на востоке Грузии автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, 12 пострадали.
Авария произошла на участке центральной автомагистрали возле села Ферма в Каспском муниципалитете. Среди пострадавших в результате ДТП – двое малолетних детей.
В МВД Грузии заявили, что по факту аварии открыли уголовное дело по 5-ой части статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что привело к гибели человека).
Также мы писали, что двое граждан Украины погибли в результате ДТП в ночь на воскресенье, 14 апреля, возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве. Украинцы с двумя гражданами Грузии путешествовали на легковом автомобиле, который врезался в дерево.
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