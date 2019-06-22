В Грузии возле здания парламента возобновилась акция протеста
По словам спикера акции Миши Мшвилдадзе, требования неизменны
В центре Тбилиси перед зданием парламента возобновилась акция протеста.
Об этом сообщает Грузия Онлайн.
"Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси проходит протестная акция", - говорится в сообщении.
По словам спикера акции Миши Мшвилдадзе, требования неизменны: задержанные должны быть освобождены, и для этого дается срок до конца дня. Активисты также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми, а также проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.
На момент сообщения проспект Руставели, где проходит акция, не перекрыт.
Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.
Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.
В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Грузии возле здания парламента возобновилась акция протеста". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ответ Путина на протесты в Грузии: соцсети высмеяли хозяина Кремля
Реакция президента РФ на события в Тбилиси позабавила пользователей
Европейский эксперт рассказал, почему протесты в Грузии должны стать уроком для Зеленского
По мнению Щелиговски, любая сделка с Россией, которую не поддерживает общество, встретит сопротивление
На митинге в Грузии осталось несколько сотен участников акции
На месте нет представителей оппозиционных партий, акция проходит без каких-либо лидеров
Участники митинга в Тбилиси не придумали дальнейших планов
Лидеры оппозиционных партий на митинге не присутствуют