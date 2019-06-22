В Грузии возле здания парламента возобновилась акция протеста

По словам спикера акции Миши Мшвилдадзе, требования неизменны

Фото: AFP

В центре Тбилиси перед зданием парламента возобновилась акция протеста.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

"Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси проходит протестная акция", - говорится в сообщении.

По словам спикера акции Миши Мшвилдадзе, требования неизменны: задержанные должны быть освобождены, и для этого дается срок до конца дня. Активисты также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми, а также проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

На момент сообщения проспект Руставели, где проходит акция, не перекрыт.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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