В Грузии возобновились протесты под парламентом

Возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих

Фото: AFP

В столице Грузии Тбилиси во вторник, 25 июня, граждане снова вышли на акцию протеста.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

"Проспект Руставели в центре Тбилиси снова перекрыт в связи с масштабной акцией протеста у здания парламента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих. Они требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии за силовой разгон демонстрации в ночь на 21 июня. Кроме того, митингующие требуют освободить всех задержанных во время предыдущих акций протеста.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

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