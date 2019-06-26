В Грузии возобновились протесты под парламентом
Возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих
В столице Грузии Тбилиси во вторник, 25 июня, граждане снова вышли на акцию протеста.
Об этом сообщает Sputnik Грузия.
"Проспект Руставели в центре Тбилиси снова перекрыт в связи с масштабной акцией протеста у здания парламента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих. Они требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии за силовой разгон демонстрации в ночь на 21 июня. Кроме того, митингующие требуют освободить всех задержанных во время предыдущих акций протеста.
Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.
Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.
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