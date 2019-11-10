В Грузии вспыхнули беспорядки из-за фильма о любви двух мужчин: есть задержанные и пострадавшие

В результате беспорядков женщине едва не выбили глаз, ее госпитализировали

В центре Тбилиси у здания кинотеатра прошли массовые беспорядки: несколько сотен граждан пытались сорвать показ французско-шведско-грузинского фильма "А потом мы танцевали" о любви двух мужчин из Национального ансамбля народного грузинского танца.

Во время акций протеста правоохранители Грузии задержали 27 человек. Начато расследование четырех правонарушений. Об этом передает Первый канал грузинского ТВ.

"МВД задержало в Тбилиси и Батуми всего 27 человек (24 – в Тбилиси, 3 – в Батуми) за нарушение статей 173 (неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) Кодекса административных правонарушений", – отмечается в пресс-релизе полицейских.

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Несмотря на это, в заявлении ведомства говорится, что все показы фильмов в шести кинотеатрах в Тбилиси и Батуми состоялись в запланированное время.

Сообщается, что организаторами протеста были члены радикальной организации и представители церкви. Вместе со своими единомышленниками они пытались ворваться в кинотеатры.

Позже стало известно о пострадавших. Гражданская активистка Анна Субелиани пыталась попасть на премьеру фильма, но получила удар тяжелым предметом по лицу. Она едва не потеряла глаз. Пострадавшей наложили семь швов. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Также пострадал один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили.

Напомним, в Берлине прошел 41-ый ежегодный гей-парад, который в этом году собрал полмиллиона участников и зрителей.

Также мы писали, что в центре Харькова участников "Марша равенства" (KharkivPride) на площади Свободы встретило шествие "За традиционные семейные ценности". Защитники "традиционных ценностей" начали бросать яйца в участников прайда, и полиция, которая охраняла порядок, установила кордоны.

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