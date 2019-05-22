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В Грузии задержали многодетную мать из Украины, которую подозревают в торговле детьми

22 мая, 20:50

Женщина имеет 10 детей

Фото: Pixabay

В Грузии многодетную мать из Украины подозревают в торговле детьми. О задержании украинки сообщила омбудсмен Людмила Денисова. 

Женщина имеет 10 детей, семеро из которых были рождены суррогатными матерями. Правоохранители Грузии получили информацию о том, что ее дети находятся в двух приемных семьях. В каждой из семей было по 5 детей. 

По информации Денисовой, оформлением опеки над детьми начала заниматься их бабушка. Таким образом всех детей смогут вернуть в Украину. 

Известно, что здоровье несовершеннолетних в удовлетворительном состоянии, но у одного из мальчиков есть хроническое заболевание, поэтому ему нужны регулярные обследования.

Напомним, в Николаеве вынесли приговор горе-матери, которая швырнула девятимесячного сына в ледяную воду с Ингульского моста.


Напомним, недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью. 

А в столице 37-летняя жительница, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанесла семилетнему сыну ножевое ранение в область грудной клетки.

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Тег Грузия, арест, торговля детьми, украинка, горе-мать

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