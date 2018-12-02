В Грузии задержаны пять граждан Украины, в том числе бывший военнослужащий – СМИ
В грузинском МВД пока не комментируют данную ситуацию
В грузинской столице, в гостинице "Альянс", минувшей ночью задержали пятерых украинских граждан, в том числе бывшего грузинского военнослужащего Луку Чхетия, воевавшего в батальоне "Донбасс". Об этом сообщают грузинские СМИ.
Согласно информации медиа, задержанные прибыли в Тбилиси и поселились в гостинице 27 ноября. В Министерстве внутренних дел Грузии пока официально не комментируют ситуацию с задержанием группы украинских граждан.
Между тем отец задержанного – Серго Чхетия заявил, что его сын намеревался принять участие в намеченной на воскресенье в Тбилиси акции протеста оппозиции.
Ранее гражданина Украины арестовали в Словакии. Словацкие правоохранители задержали по запросу Украины мужчину, подозреваемого в терроризме и других преступлениях.
А в Греции по состоянию на начало марта 2018 задержали 148 граждан Украины, 132 из них – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.
Также сообщалось, что в пункте пропуска "Краковец-Корчева" Львовской таможни задержали автомобиль Nissan Primastar с иностранной регистрацией, на котором двое гражданин Украины собирались выехать в Польшу с крупной суммой - 90 тысяч фунтов.