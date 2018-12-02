В Грузии задержаны пять граждан Украины, в том числе бывший военнослужащий – СМИ

Сегодня, 11:30

В грузинском МВД пока не комментируют данную ситуацию

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В грузинской столице, в гостинице "Альянс", минувшей ночью задержали пятерых украинских граждан, в том числе бывшего грузинского военнослужащего Луку Чхетия, воевавшего в батальоне "Донбасс". Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно информации медиа, задержанные прибыли в Тбилиси и поселились в гостинице 27 ноября. В Министерстве внутренних дел Грузии пока официально не комментируют ситуацию с задержанием группы украинских граждан.

Между тем отец задержанного – Серго Чхетия заявил, что его сын намеревался принять участие в намеченной на воскресенье в Тбилиси акции протеста оппозиции.

Ранее гражданина Украины арестовали в Словакии. Словацкие правоохранители задержали по запросу Украины мужчину, подозреваемого в терроризме и других преступлениях.

А в Греции по состоянию на начало марта 2018 задержали 148 граждан Украины, 132 из них – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. 

Также сообщалось, что в пункте пропуска "Краковец-Корчева" Львовской таможни задержали автомобиль Nissan Primastar с иностранной  регистрацией, на котором двое гражданин Украины собирались выехать в Польшу с крупной суммой - 90 тысяч фунтов.
Грузия, задержание, граждане Украины
Источник:

Интерфакс-Украина

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