В грузинском парламенте подрались депутаты: видео боя слили в Сеть

Конфликт Отара Кахидзе и Ираклий Берая в зале заседаний начался с обмена устными оскорблениями

Фото: скриншот.

В грузинском парламенте подрались депутаты: видео боя слили в Сеть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f9e/06a/5c8f9e06a9e09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f9e/06a/5c8f9e06a9e09.jpg 2019-03-18T15:35:19+02:00 Другие страны Конфликт Отара Кахидзе и Ираклий Берая в зале заседаний начался с обмена устными оскорблениями

Накал страстей в грузинском парламенте пересек допустимую черту, и народные избранники перешли в рукопашную.

Как сообщает Грузия Онлайн, инцидент произошел 18 марта во время обсуждения предложенного коалицией законопроекта о правилах избрания судей на заседании комитета по юридическим вопросам.

Несмотря на призывы спикера, в какой-то момент депутат "Европейской Грузии" Отар Кахидзе и представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Берая начали обмениваться устными оскорблениями.

Кахидзе не выдержал первый – и бросил в оппонента листы бумаги, после чего Берая схватил его за шиворот.

В конфликт пришлось вмешаться приставам.

Стоит отметить, что народные избранники в Украине тоже любят помериться не только политической, но и физической мощью. Перед Новым годом "Сегодня" вспоминали самые яркие "бои" нардепов в Верховной Раде:

А вот в испанском парламенте свое недовольство по-своему: осенью местный министр иностранных дел Хосеп Боррель обвинил представителя партии "Республиканская левая Каталония" Жорди Сальвадор в том, что тот плюнув в него в зале заседаний.

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