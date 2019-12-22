В Гватемале грузовик столкнулся с автобусом: 19 человек погибли, еще около 30 пострадали

/ Фото: Pixabay

В результате ДТП с участием автобуса на востоке Гватемалы погибли 19 человек. Еще около 30 человек получили ранения. Об этом сообщает Xinhua.

"В субботу около 03:30 по местному времени вблизи города Гуалан грузовик, перевозивший фрукты, врезался в автобус дальнего следования с 55 пассажирами, следовавший впереди. В результате по меньшей мере 19 человек погибли, еще 26 получили ранения. Раненых доставили в ближайшую больницу" , – говорится в сообщении.

Предварительно, причиной катастрофы стало превышение скорости грузовиком на повороте. Полиция задержала обоих водителей.

Напомним, в городе Сянтань провинции Хунань в центральной части Китая произошло ДТП – грузовик наехал на толпу пешеходов . В результате наезда погибли десять человек, еще 16 – получили ранения. Кроме того, полицейские уже задержали водителя грузовика. По факту аварии ведется следствие.

Кроме этого, по крайней мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком , которое произошло в японском городе Иокогама по соседству с Токио. Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов – после столкновения с грузовиком пассажирский поезд сошел с рельсов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram