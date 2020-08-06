В Хиросиме рассказали, как человечество преодолеет угрозу коронавируса

Человечество сможет преодолеть угрозу, связанную с распространением пандемии коронавируса, если объединится. Об этом заявил мэр Хиросимы, выступая по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки города, – пишет ТАСС.

Реклама

"Человечество сейчас столкнулось с новой угрозой — новым коронавирусом. Однако благодаря тому, что мы вынесли из трагедий прошлого, мы должны преодолеть эту угрозу", — отметил он. Зачитывая декларацию мира этого года, Кадзуми Мацуи напомнил, что в 1918 году пандемия гриппа унесла десятки миллионов жизней и терроризировала весь мир из-за того, что "государства, сражавшиеся в Первой мировой войне, не смогли объединиться для борьбы с угрозой".

Рост национализма, по словам Мацуи, привел ко Второй мировой войне и атомным бомбардировкам. "Мы не должны допустить, чтобы это ужасное прошлое повторило себя. Гражданское общество должно отбросить принцип „моя страна — превыше всего" и объединиться", — подчеркнул он.

В тренде Очевидцы о взрыве в Бейруте: Словно ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки

В Парке мира в центре Хиросимы проходят мероприятия в память о жертвах бомбардировки Хиросимы, унесшей 75 лет назад десятки тысяч жизней. В этом году они проходят в резко усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Украина установила новый антирекорд по коронавирусу.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама