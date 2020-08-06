Українська
$ 27,7
32,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В ходе акций в Минске протестующие включали известную песню Виктора Цоя

6 августа, 22:08

Игорь Рец Игорь Рец

В Минске прошли митинги в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской

В Минске, где в последнее время проходят протесты против действующего президента Беларуси, прошел митинг в поддержку ключевого конкурента Александра Лукашенко на выборах – Светланы Тихановской.

Реклама

Митинг проходил в Киевском сквере города. В соцсети выкладывают видео, как участники в ходе мероприятия включают песню Виктора Цоя "Перемен".

"Сегодня каждый, кто выступает за перемены, должен стать лидером. И изменений не бывает 9 августа, они происходят каждый день, когда эти люди ходят на мероприятия, показывают, сколько из нас, сколько людей, которые хотят перемен и не поддерживают нынешнюю власть", – цитирует представителя штаба оппозиции Ольгу Ковалькову Радио свобода.

Согласно фотографиям, которые выкладывают в сети, на мероприятии собрались сотни людей.

Напомним, в Беларуси на фоне подготовке к выборам президента, которые пройдут 9 августа, проходят массовые акции против Александра Лукашенко, который избирается уже в шестой раз.

Реклама

На фоне президентской кампании развернулось обострение отношений между Минском и Москвой после того, как были арестованы 33 гражданина России, которых подозревают в подготовке беспорядков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь протест Минск Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять