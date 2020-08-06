В ходе акций в Минске протестующие включали известную песню Виктора Цоя

В Минске прошли митинги в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской

В Минске, где в последнее время проходят протесты против действующего президента Беларуси, прошел митинг в поддержку ключевого конкурента Александра Лукашенко на выборах – Светланы Тихановской.

Реклама

Митинг проходил в Киевском сквере города. В соцсети выкладывают видео, как участники в ходе мероприятия включают песню Виктора Цоя "Перемен".

"Сегодня каждый, кто выступает за перемены, должен стать лидером. И изменений не бывает 9 августа, они происходят каждый день, когда эти люди ходят на мероприятия, показывают, сколько из нас, сколько людей, которые хотят перемен и не поддерживают нынешнюю власть", – цитирует представителя штаба оппозиции Ольгу Ковалькову Радио свобода.

Согласно фотографиям, которые выкладывают в сети, на мероприятии собрались сотни людей.

Напомним, в Беларуси на фоне подготовке к выборам президента, которые пройдут 9 августа, проходят массовые акции против Александра Лукашенко, который избирается уже в шестой раз.

Реклама

На фоне президентской кампании развернулось обострение отношений между Минском и Москвой после того, как были арестованы 33 гражданина России, которых подозревают в подготовке беспорядков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама