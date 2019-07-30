В ходе протестов в Судане снайперы застрелили пятерых студентов

В Судане во время акции протеста были застрелены пятеро студентов.
Об этом сообщает агентство Anadolu. "Пять студентов погибли в ходе протестов в центральной части Судана в понедельник", – заявили в Центральном комитете суданских врачей.
В заявлении отмечается, что снайперы открыли огонь по протестующим в городе Эль-Обейд в штате Северный Кордофан.
Сообщается также о нескольких пострадавших от насилия. Стрелков пока не идентифицировали.
Акция проводилась с целью давления на переходный военный совет Судана, который обещал передать власть гражданской администрации. Как известно, 12 апреля в результате военного переворота от власти был отстранен многолетний президент Судана Омар аль-Башир. Сейчас он находится в тюрьме. Функции правительства взял на себя военный совет, однако активисты не приняли новую власть и призвали к дальнейшему сопротивлению.
Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.
Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк