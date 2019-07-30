/ Фото: AFP

В ходе протестов в Судане снайперы застрелили пятерых студентов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-07-30T01:49:42+03:00 Другие страны Вследствие этого оппозиция призывает к новым демонстрациям

В Судане во время акции протеста были застрелены пятеро студентов.

Об этом сообщает агентство Anadolu. "Пять студентов погибли в ходе протестов в центральной части Судана в понедельник", – заявили в Центральном комитете суданских врачей.

В заявлении отмечается, что снайперы открыли огонь по протестующим в городе Эль-Обейд в штате Северный Кордофан.

Реклама

Сообщается также о нескольких пострадавших от насилия. Стрелков пока не идентифицировали.

В тренде ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью

Акция проводилась с целью давления на переходный военный совет Судана, который обещал передать власть гражданской администрации. Как известно, 12 апреля в результате военного переворота от власти был отстранен многолетний президент Судана Омар аль-Башир. Сейчас он находится в тюрьме. Функции правительства взял на себя военный совет, однако активисты не приняли новую власть и призвали к дальнейшему сопротивлению. Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме. Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама