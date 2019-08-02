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В Хорватии произошла стрельба: погибли шесть человек

Сегодня, 08:02

Среди жертв стрельбы есть десятилетний ребенок

/ Фото: pexels.com

В Хорватии произошла стрельба: погибли шесть человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 Другие страны Среди жертв стрельбы есть десятилетний ребенок

В хорватской столице Загребе в одном из жилых домов произошла стрельба, жертвами которой стали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщают СМИ.

Стрельба произошла вчера около 22:30. По предварительным данным, огонь открыл находящийся в розыске бывший муж одной из жертв. Все погибшие – члены одной семьи, в том числе и десятилетний ребенок.

Кроме того, на месте преступления нашли младенца – он не пострадал. На данный момент полиция занимается розыском преступника.

Напомним, не так давно по меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в городе Брест на западе Франции. Инцидент произошел в районе мечети города. 

А в США молодой парень расстрелял посетителей бара. Один из раненых погиб, еще десять оказались в больнице.

Также мы сообщали, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который из пистолета ранил велосипедиста на светофоре возле пешеходного перехода на ул.Автозаводской. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с диагнозом огнестрельное ранение предплечья. 

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Хорватия стрельба погибшие Загреб

Источник: ТАСС

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