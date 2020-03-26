В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли храм Гроба Господня

Из-за пандемии коронавируса, который продолжает уносить жизни по всему миру, закрыли храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает Reuters.
Это решение приняли после встречи израильской полиции и высокопоставленных руководителей церкви.
"Храм Гроба Господня закрывается с 17:00 в среду", - сказал пресс-секретарь Ассамблеи католических ординаров Святой Земли Вади Абу Нассар.
Он отметил, что руководители церкви отнеслись к этим мерам с пониманием. Кроме того, в Израиле могут объявить полную изоляцию.
"Те меры, которое принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всем мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня", – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху отметил, что в стране будет введен запрет на прогулки по улице за исключением походов за продуктами или лекарствами, а отходить от дома можно будет лишь на расстояние до 100 метров. Также будет ограничена работа общественного транспорта.
Кроме того, недавно на карантин закрыли самую высокую гору в мире – Эверест.
Ранее мы писали, что коронавирусная инфекция может стать сезонным явлением и вернуться в страны Северного полушария следующей зимой.
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