В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Прибытия Благодатного огня ждут и в Украине

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Фото: Getty Images

В Иерусалиме в Храме Гроба Господня, накануне Пасхи, сошел Благодатный огонь. Миллионы верующих радуются. Ведь, по поверью, если огонь не сойдет, наступит конец света.

Из Храма Гроба Господня, по традиции, благодатный огонь развозят в разные страны. Также его прибытия ждут в Украине.

Ранее мы писали о том, что вчера делегация Православной церкви Украины уже отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, чтобы привезти его в Украину.

Напомним, в 2018 году представитель армянской патриархии Самуил Агоян рассказал, как на самом деле зажигают Благодатный огонь в Храме Гроба Господня. Проповедник трижды присутствовал в Кувуклии при зажигании огня. Он заявил, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. По словам Агояна, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе нет.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как в прошлом году Благодатный огонь прибыл в Киев.

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