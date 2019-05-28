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В Иерусалиме три церкви начали реставрацию Храма Гроба Господня

28 мая, 00:19

Ремонтом будут руководить итальянские эксперты

Фото: Wikipedia

Представители трех церквей, Армянской, Католической и Православной заявили о начале ремонта и реставрации иерусалимского Храма Гроба Господня (известного также как Храм Воскресения Христова ). Во время ремонта будет приведен в порядок фундамент церкви, построенной, по преданию, на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщило AFP.

"Мы, лидеры христианских общин, ответственных за статус-кво в храме Гроба Господня, объявляем о начале проекта реставрации и восстановления фундамента святой гробницы и грунта под Храмом Гроба Господня", — говорится в заявлении представителей церквей. Реставрационные работы будут направлены на устранение сырости в фундаменте церкви, также будет проведено обновление покрытия пола в храме.

Первые работы начнутся сентябре, в ходе него будет проводиться обследование фундамента храма. После завершения обследования начнется второй этап, в ходе которого будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Проектом будут руководить итальянские эксперты под надзором комитета, состоящего из представителей церквей, являющихся хранительницами святыни. В ходе обследования, ремонта и реставрации храм будет оставаться открытой для паломников.

В марте 2017 года греческие специалисты завершили первую за 200 лет реставрацию часовни храма Гроба Господня. В ходе работ был демонтирован окружавший Кувуклию с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти, образовавшейся в результате зажигаемых паломниками свечей. Сняв мраморные плиты, закрывавших сверху погребальное ложе Иисуса Христа, ученые удостоверились в том, что под ними находится подлинное погребальное ложе, высеченное внутри скальной погребальной пещеры в начале первого века, и представляющее собой одно целое со скалой.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было обнаружено посланцами римского императора Константина спустя три века после Распятия.


Напомним, что ранее в знаменитом комплексе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнул пожар в то же время, когда пламя охватило собор Парижской Богоматери.

Так, многочисленные пользователи соцсетей распространили кадры с дымом и огнем, сходящим с крыши строения, известного как молитвенная комната Марвани или конюшня Соломона.

Официальное отделение Палестинской национальной администрации заявило, что "пожар вспыхнул в комнате охранника за крышей молитвенной комнаты Марвани, и пожарная команда Исламского вакфа успешно справилась с этим вопросом".

Нап

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Тег ремонт, храм, реставрация, иерусалим, Храм Гроба Господнего

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Источник:

ТАСС

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