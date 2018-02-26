В Иерусалиме в знак протеста закрыли Храм Гроба Господня

Вчера, 17:52

Церковники выступают против нового налогового законодательства в Израиле


Храм Гроба Господня в Иерусалиме, в котором США хотят открыть новое посольство, в знак протеста против нового налогового законодательства в Израиле временно закрыли. Об этом сообщает Reuters.

Время, на которое закрыли Храм, церковники не назвали.

Отмечено, что сегодня власти Израиля рассмотрят законопроект, разрешающий государству принудительно забрать земли, которые церковь сдает в аренду частным фирмам. Также муниципальные власти Иерусалима отменили налоговые послабления, которые предоставлялись церквям.

В свою очередь, лидеры Православной, Католической и Армянской апостольской церквей называют нововведения "систематическим и беспрецедентным выпадом против христиан на Святой Земле".

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

 
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