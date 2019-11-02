В ИГИЛ новый предводитель, а "Северному потоку-2" все-таки быть: главные события мира

Стало известно, почему Израиль закрыл посольства по всему миру и когда они возобновят работу

/ Фото: AFP

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В Кембридже умер бывший советский диссидент Владимир Буковский, а в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров эвакуировали актера и политика Арнольда Шварценеггера. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Дания разрешила строительство "Северного потока – 2"

Пока в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2", Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку этого газопровода в обход Украины по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток – 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", – говорится в сообщении Датского энергетического агентства.

По его оценке, этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам. В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже проложено более 2100 километров газопровода в обход Украины.

Как известно, в течение последних двух лет Дания не давала добро на строительство "Северного потока – 2", что вызывало сомнения в запуске "трубы" в запланированные сроки – до 2020 года.

При этом глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Умер диссидент Владимир Буковский

Писатель и диссидент Владимир Буковский умер вечером в воскресенье, 27 октября, в английском Кембридже. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте писателя, причиной смерти стала остановка сердца. Буковскому было 76 лет.

Фото: Максим Шеметов

Буковский стал первым в СССР, кто предал гласности информацию о злоупотреблениях психиатрией в политических целях в СССР. В 1972 году, во время содержания во Владимирской тюрьме в ожидании очередного суда (по которому получил 7 лет лагерей и 5 лет ссылки), написал в соавторстве с психиатром и диссидентом Семеном Глузманом"Пособие по психиатрии для инакомыслящих" – руководство для тех, кого власти пытались объявить невменяемыми. (В диссидентских кругах такая практика получила название "карательной психиатрии".)

18 декабря 1976 года Буковского обменяли на самого известного чилийского политзаключенного – лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Вскоре после высылки из СССР Буковский был принят в Белом доме президентом США Дж. Картером. Он поселился в Великобритании, окончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология", писал книги и продолжал активно заниматься политической деятельностью.

В конце апреля 2015 года британская прокуратура обвинила Буковского в изготовлении и хранении детской порнографии. Диссиденту были предъявлены обвинения сразу по 11 пунктам. В мае того же года он перенес сложную операцию на сердце, в ходе которой был введен в искусственную кому.

Арнольда Шварценеггера срочно эвакуировали из его дома в Калифорнии

Легендарный актер Арнольд Шварценеггер был экстренно эвакуирован из своего дома в Калифорнии из-за угрозы пожаров.

По официальным данным, в Калифорнии стихия уничтожила около сотни строений, 80 тысяч домов находятся в опасной зоне. Пожары подбираются к Лос-Анджелесу со стороны Беверли-Хиллз. В ночь на понедельник власти объявили эвакуацию района Брентвуд, где находятся имения знаменитостей. О том, что Арнольду Шварценеггеру пришлось покинуть свой дом, актер рассказал поклонникам на странице в Twitter.

"Нас эвакуировали в 3:30 утра. Когда ты находишься в опасной зоне, нет времени медлить, нужно убираться оттуда как можно быстрее", – написал актер, поблагодарив пожарных за быструю реакцию и помощь.

Израиль закрыл посольства по всему миру

Утром во вторник, 30 октября, стало известно, что посольство Израиля в Украине останавливает работу в Киеве из-за внутреннего конфликта с Министерством финансов Израиля. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, согласованные и подписанные генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не предоставляются, и никто не будет иметь права въехать в посольства/консульства", – говорится в заявлении.

Израиль закрыл свои посольства по всему миру, а не только на территории Украины. КПП на границе с Палестиной тоже прекратили работу. Причиной является забастовка, которую объявил рабочий комитет Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

Как пишет издание Times of Israel, это результат давней тяжбы между израильским МИДом и Министерством финансов страны, которое давно пытается сократить расходы на дипломатов и представительства по всему миру. Последней каплей стала попытка ввести для послов и консулов новые правила отчетности задним числом – проще говоря, вернуть значительные суммы, которые были возмещены дипломатам за расходы.

В филиале Сохнута – всемирной организации, помогающей евреям репатриироваться в Израиль, журналисту сайта "Сегодня" на просьбу дать комментарий рассказали, что как волонтерская организация Сохнут не имеет никакого отношения к ситуации с участием государственных органов Израиля.

"Вероятнее всего, посольства возобновят работу уже на следующей неделе, поэтому причин для паники нет", – сделали предположение в Сохнуте.

Несмотря на то что Израиль отменил визы для украинских туристов еще в июне 2010 года, нельзя не высказать озабоченности, каким образом эта ситуация отразится на отечественных туристах, которые запланировали на эти дни отдых в Израиле. (Здесь необходимо уточнить, что безвизовый режим не является гарантией въезда в Израиль, так как финальное решение об этом принимают пограничные службы Израиля по факту прилета в страну.)

Руководитель одного из офисов "Поехали с нами" Виктория Лонская успокоила корреспондента сайта "Сегодня", что туристам как раз неприятности не грозят.

"Закрытие консульства не сильно отразится на украинских туристах. Как и раньше, решение о предоставлении визы будут принимать по прилете на границе – там проверяют документы, задают вопросы и ставят в паспорт визу (то есть штамп о пересечении границы – Ред.). Но это может затронуть тех, кто едет надолго: на учебу, работу или лечение. Попасть туда на длительный срок и с посольством было непросто. По нашему опыту, визу дают далеко не всем – 50/50. Не помогают даже дополнительные документы", – рассказала Лонская.

В ИГИЛ подтвердили гибель аль-Багдади: избран новый главарь джихадистов

В террористической группировке "Исламское государство" подтвердили гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который возглавлял организацию с 2010 года. Об этом джихадисты сообщили на своем форуме Amaq.

"Мы оплакиваем вашу смерть, предводитель правоверных", – написали они.

Террористы призвали своих "братьев и сестер по вере" мстить "вероотступникам", как призывал аль-Багдади в своем последнем обращении.

В ИГИЛ подтвердили и ликвидацию "правой руки" аль-Багдади – его близкого соратника и пресс-секретаря Абу Хасана аль-Мухаджира.

Кроме того, сообщает об избрании нового лидера группировки, которым стал Ибрагим аль-Хашими аль-Курайш.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

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