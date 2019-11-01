В ИГИЛ подтвердили гибель аль-Багдади: избран новый главарь джихадистов

Джихадисты призывают отомстить за убийство своего лидера

Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani/File

В террористической группировке "Исламское государство" подтвердили гибель своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который возглавлял организацию с 2010 года.

Об этом джихадисты сообщили на своем форуме Amaq.

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"Мы оплакиваем вашу смерть, предводитель правоверных", – написали они.

Террористы призвали своих "братьев и сестер по вере" мстить "вероотступникам", как призывал аль-Багдади в своем последнем обращении.

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В ИГИЛ подтвердили и ликвидацию "правой руки" аль-Багдади – его близкого соратника и пресс-секретаря Абу Хасана аль-Мухаджира.

Кроме того, сообщает об избрании нового лидера группировки, которым стал Ибрагим аль-Хашими аль-Курайш.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Известно, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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