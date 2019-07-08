В Индии автобус упал в канал: погибли 29 человек

Еще 17 людей в результате ДТП пострадали

Фото из открытых источников.

В городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, сообщает телеканал "Ньюз18".

Кроме того, в результате жуткой аварии еще 17 пассажиров получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Причиной ДТП могло стать то, что водитель мог уснуть за рулем. Сейчас на месте аварии продолжается спасательная операция.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх уже выразил свои соболезнования в связи с аварией и велел местным органам власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.

Напомним, 1 июля в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы.

А 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.

Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.

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