Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Индии автобус упал в канал: погибли 29 человек

8 июля, 08:05

Еще 17 людей в результате ДТП пострадали

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, сообщает телеканал "Ньюз18".

Кроме того, в результате жуткой аварии еще 17 пассажиров получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Причиной ДТП могло стать то, что водитель мог уснуть за рулем. Сейчас на месте аварии продолжается спасательная операция.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх уже выразил свои соболезнования в связи с аварией и велел местным органам власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.

Напомним, 1 июля в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. 

А 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.

Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, ДТП, Индия, канал, погибшие, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " В Индии автобус упал в канал: погибли 29 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Индии автобус упал в ущелье: погибли более 30 человек

1 июля, 08:59

Еще 22 человека в результате ДТП пострадали

В Индии фургон с пассажирами упал в ущелье: погибли 11 человек

27 июня, 15:32

Еще семь человек получили ранения и травмы

В Индии на бараки обрушилась огромная стена: погибли 16 человек

29 июня, 07:54

Высота рухнувшего сооружения составляла 23 метра

В Индии автобус сорвался в ущелье: шесть погибших, десятки пострадавших

25 июня, 08:21

Жуткая авария произошла в штате Джаркханд

Трехкратная олимпийская чемпионка: фото, которые нас впечатлили

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Когда у человека наступает старость

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

В Днепре мужчина похитил годовалого ребенка

Преемница Меркель рассказала о её здоровье

8 потрясающих сериальных премьер июня

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь