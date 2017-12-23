В Индии автобус сорвался в реку: не менее 32 человек погибли

На северо-западе Индии, в которой недавно родился чудо-ребенок, в штате Инди Раджастхан автобус сорвался с моста в реку. В результате погибли не менее 32 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Транспортное средство, как отмечает издание, упало с высоты около 30 метров.

Из-за аварии погибли не менее 32 человек. Еще семь пассажиров – ранены, один находится в тяжелом состоянии.

Отмечено, что в автобусе находились верующие, которые ехали к индуистской святыни. Также среди пассажиров были местные жители.

"Похоже, что водитель потерял управление автобусом. Предварительные выводы расследования указывают, что он, возможно, пытался обогнать другое транспортное средство на мосту", – заявил представитель местной полиции Маман Сингх.

Как сообщает издание, некоторые индийские СМИ пишут, что водителю было всего 16 лет, что меньше легального возраста для вождения. Также сообщается, что водитель погиб.

Напомним, не так давно в Мексике перевернулся автобус c туристами, погибли по меньшей мере 12 человек.

Также ранее трагедия произошла во Франции. Там поезд разрубил школьный автобус надвое. По последним данным, 5 детей погибли, еще как минимум 20 ранены.

А на прошлой неделе в Ровенской области автобус с церковным хором замело в поле снегом.