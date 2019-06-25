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В Индии автобус сорвался в ущелье: шесть погибших, десятки пострадавших

25 июня, 08:21

Жуткая авария произошла в штате Джаркханд

Фото: www.hindustantimes.com
Фото: www.hindustantimes.com.

В Индии произошло жуткое ДТП – автобус с десятками пассажиров упал в ущелье. По меньшей мере шесть человек погибли и 39 пострадали, сообщают СМИ.

Авария произошла в штате Джаркханд. Как выяснилось, водитель не справился с управлением на сложном участке трассы, в результате чего автобус скатился со склона и перевернулся. Сейчас на месте инцидента работают спасатели и полиция.

Напомним, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.

Стоит отметить, что из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в Индии достаточно распространенным явлением. Прошлым летом в штате Уттаракханд случилась аналогичная авария – водитель не справился с управлением и его автобус упал в пропасть. 

Кроме того, в конце прошлого года 11 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в штате Джамму и Кашмир.

А о трагедии в Гималаях, где перегруженный автобус скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 метров, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:

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Тег автобус, ДТП, Индия, погибшие, пострадавшие, ущелье

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Источник:

ТАСС

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