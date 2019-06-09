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В Индии бушует непогода: погибли более 30 человек, десятки пострадавших

9 июня, 08:45

В одном из штатов были разрушены 16 домов – на людей обрушивались крыши и стены зданий

Фото: AFP

На днях в Индии произошло землетрясение, а теперь страну терзает непогода, от которой гибнет много людей. Особенно серьезные проблемы в штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что в этих регионах бушуют пыльные бури и дожди с грозами, из-за чего погибли не мене 34 человек, еще 57 пострадали.

Так, согласно данным местных властей, только в штате Уттар-Прадеш погибли 26 человек, а еще восемь в Мадхья-Прадеш. В основном люди гибли из-за обрушения домов. Также индусов заставали врасплох грозы и гибли в ДТП (из-за опрокидывания автомобилей).

Всего в Уттар-Прадеш было разрушено стихией 16 домов. На данный момент власти проводят масштабные спасательные операции.

Напомним, в мае в Индии из-за страшного пожара погибли два десятка школьников. Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. Чтобы спастись, люди прыгали из окон четвертого этажа. Большинство погибших — подростки 14-17 лет.

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Тег Индия, дождь, непогода, погибшие, гроза

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