В Индии Далай-лама попал в больницу

У 83-летнего далай-ламы диагностировали легочную инфекцию

Фото: Wikipedia

В Индии Далай-лама попал в больницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d43/35c/5cad4335c8266.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d43/35c/5cad4335c8266.jpg 2019-04-10T04:15:24+03:00 Другие страны У 83-летнего далай-ламы диагностировали легочную инфекцию

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии с легочной инфекцией. Об этом во вторник сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви.

"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт этим утром в Дхармсале. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", — приводит телеканал слова личного секретаря далай-ламы.

По его словам, у 83-летнего далай-ламы диагностировали легочную инфекцию. Секретарь также отметил, что далай-лама проведет несколько дней в больнице.

Далай-лама является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.

Ранеекитайские власти отменили запрет на демонстрацию фотографий Далай-ламы на территории Тибета. Послабление пока действует только на территории монастыря Ганден в Лхасе.

По данным Bloomberg, запрет, действовавший с 1996 года, отменили еще и в провинции Сычуань. Кроме того, правозащитники надеются, что в ближайшее время запрет на фотографии снимут и в других регионах. По данным адвокатской группы International Campaign for Tibet, об этом подумывают власти провинции Цинхай.

Китайские власти пошли и на другие религиозные послабления. Чиновники отменили обязанность для тибетских монахов критиковать Далай-ламу. В Цинхае между тем планируют уменьшить количество полицейских при монастырях.

Официально власти региона о религиозных послаблениях не заявляли. В движении Свободный Тибет (Free Tibet group) считают, что уступки монахам связаны с приходом к власти нового председателя КНР Си Цзиньпина.

Тибет находится под управлением Пекина с 1950-х годов. Далай-лама, объявленный в Китае вне закона, находится в изгнании в Индии с 1959 года.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.