В Индии Далай-лама попал в больницу
У 83-летнего далай-ламы диагностировали легочную инфекцию
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии с легочной инфекцией. Об этом во вторник сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви.
"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт этим утром в Дхармсале. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", — приводит телеканал слова личного секретаря далай-ламы.
По его словам, у 83-летнего далай-ламы диагностировали легочную инфекцию. Секретарь также отметил, что далай-лама проведет несколько дней в больнице.
Далай-лама является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.
Ранеекитайские власти отменили запрет на демонстрацию фотографий Далай-ламы на территории Тибета. Послабление пока действует только на территории монастыря Ганден в Лхасе.
По данным Bloomberg, запрет, действовавший с 1996 года, отменили еще и в провинции Сычуань. Кроме того, правозащитники надеются, что в ближайшее время запрет на фотографии снимут и в других регионах. По данным адвокатской группы International Campaign for Tibet, об этом подумывают власти провинции Цинхай.
Китайские власти пошли и на другие религиозные послабления. Чиновники отменили обязанность для тибетских монахов критиковать Далай-ламу. В Цинхае между тем планируют уменьшить количество полицейских при монастырях.
Официально власти региона о религиозных послаблениях не заявляли. В движении Свободный Тибет (Free Tibet group) считают, что уступки монахам связаны с приходом к власти нового председателя КНР Си Цзиньпина.
Тибет находится под управлением Пекина с 1950-х годов. Далай-лама, объявленный в Китае вне закона, находится в изгнании в Индии с 1959 года.
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