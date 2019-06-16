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В Индии дети умерли, полакомившись плодами личи

16 июня, 05:47

Плоды могли содержать высокую концентрацию токсинов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В Индии 53 ребенка умерли, после того как съели плоды дерева личи, сообщает PTI

Происшествие случилось в округе Музаффарпур, штат Бихар. Врачи рассказали, что все погибшие перед смертью употребляли эти ягоды.

Предполагается, что плоды могли содержать высокую концентрацию токсинов.

Также известно, что еще 40 детей госпитализированы с такими же симптомами, как и у погибших. На данный момент все они находятся в реанимации.

Известно, что с 1995 года в штате Бихар из-за употребления личи ежегодно происходят вспышки детских заболеваний.

Местные называют симптомы отравления Чамки Бухар, что означает ложную лихорадку.

Стоит отметить, что в 2014 году эта же проблема привела к смерти 150 человек.

Как мы писали ранее, в Государственном медицинском колледже имени Лала Бахадура Шастри, что находится в индийском округе Манди, врачи достали из живота пациента целый набор кухонных принадлежностей, инструментов и средств личной гигиены.

Что делать при сильном пищевом отравлении, читайте в материале "Сегодня"

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Тег Индия, отравление, погибшие

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