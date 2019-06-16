В Индии дети умерли, полакомившись плодами личи
Плоды могли содержать высокую концентрацию токсинов
В Индии 53 ребенка умерли, после того как съели плоды дерева личи, сообщает PTI
Происшествие случилось в округе Музаффарпур, штат Бихар. Врачи рассказали, что все погибшие перед смертью употребляли эти ягоды.
Предполагается, что плоды могли содержать высокую концентрацию токсинов.
Также известно, что еще 40 детей госпитализированы с такими же симптомами, как и у погибших. На данный момент все они находятся в реанимации.
Известно, что с 1995 года в штате Бихар из-за употребления личи ежегодно происходят вспышки детских заболеваний.
Местные называют симптомы отравления Чамки Бухар, что означает ложную лихорадку.
Стоит отметить, что в 2014 году эта же проблема привела к смерти 150 человек.
Как мы писали ранее, в Государственном медицинском колледже имени Лала Бахадура Шастри, что находится в индийском округе Манди, врачи достали из живота пациента целый набор кухонных принадлежностей, инструментов и средств личной гигиены.
Что делать при сильном пищевом отравлении, читайте в материале "Сегодня".
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