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В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона

2 мая, 12:25

По прогнозам синоптиков, циклон "Фани" достигнет побережья в пятницу и принесет с собой мощные дожди и ветра

Фото: AFP

Власти штата Орисса, расположенного в восточной части Индии, объявили об эвакуации около 800 тыс. человек из-за надвигающегося циклона "Фани". Об этом сообщила в четверг газета "Хиндустан таймс"

Как отмечается, эвакуация носит обязательный характер для жителей прибрежных районов. Людей размещают в зданиях школ и специальных центрах для эвакуации.

По прогнозам синоптиков, циклон "Фани" достигнет побережья штата в пятницу. Он принесет с собой мощные дожди и ветра, скорость которых может достигать 50 м/с. Власти предупреждают об угрозе наводнений.

Ранее сообщалось. что число погибших от гроз и шквалистого ветра, которые не прекращаются в западной и центральной частях Индии со вторника, достигло 50 человек. Как сообщает сайт газеты Business standard, особенно сильно пострадали штаты Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Пенджаб, Раджастхан, и Харьяна.

Удар стихии вызвал перебои в работе систем электроснабжения и к гибели посевов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил соболезнования семьям погибших. В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в индийском регионе Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Эпицентр землетрясения находился в 41 км к северо-востоку от города Алонг (население 20 тысяч человек). Очаг залегал на глубине два километра

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Тег Индия, эвакуация, циклон

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Источник:

ТАСС

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