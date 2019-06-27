В Индии фургон с пассажирами упал в ущелье: погибли 11 человек

Еще семь человек получили ранения и травмы

Фото NDTV.

В северном индийском штате Джамму и Кашмир на горной дороге автофургон упал в ущелье. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его информации, еще семь человек получили ранения и травмы, пострадавшие доставлены в больницы.

Инцидент произошел в округе Пунч в районе перевала Пир-Гали. Причины происшествия пока не сообщаются.

Напомним, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье.

Так, вчера, в Индии произошло жуткое ДТП – автобус с десятками пассажиров упал в ущелье. По меньшей мере шесть человек погибли и 39 пострадали.

Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.

Стоит отметить, что из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в Индии достаточно распространенным явлением. Прошлым летом в штате Уттаракханд случилась аналогичная авария – водитель не справился с управлением и его автобус упал в пропасть.

В конце прошлого года 11 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в штате Джамму и Кашмир.

А о трагедии в Гималаях, где перегруженный автобус скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 метров, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:

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