В Индии грузовик врезался в свадебную процессию: погибли 13 человек
В числе пострадавших оказалась невеста, девушка находится в тяжелом состоянии
В северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли минимум 13 человек, сообщают местные СМИ.
Жуткая авария произошла на шоссе в округе Пратапгарх в 417 километрах от столицы штата Джайпура. Грузовик налетел на торжественную процессию на полной скорости. На момент наезда люди направлялись на свадьбу с музыкой и танцами. Среди пострадавших невеста: девушка находится в тяжелом состоянии.
На данный момент правоохранители начали расследование обстоятельств инцидента.
Напомним, не так давно по меньшей мере, семеро детей и водитель школьного автобуса погибли при ДТП в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Столкновение двух автобусов произошло в округе Сатна, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, ранее в индийском штате Чхаттисгарх столкнулись внедорожник с грузовиком, в результате чего погибли десять человек. Столкновение произошло на трассе, которая соединяет города Раджанандгаон и Дург в центральной части Индии.
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