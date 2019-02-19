В Индии грузовик врезался в свадебную процессию: погибли 13 человек

В числе пострадавших оказалась невеста, девушка находится в тяжелом состоянии

Фото из открытых источников.

В Индии грузовик врезался в свадебную процессию: погибли 13 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg 2019-02-19T07:15:00+02:00 Другие страны В числе пострадавших оказалась невеста, девушка находится в тяжелом состоянии

В северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли минимум 13 человек, сообщают местные СМИ.

Жуткая авария произошла на шоссе в округе Пратапгарх в 417 километрах от столицы штата Джайпура. Грузовик налетел на торжественную процессию на полной скорости. На момент наезда люди направлялись на свадьбу с музыкой и танцами. Среди пострадавших невеста: девушка находится в тяжелом состоянии.

На данный момент правоохранители начали расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, не так давно по меньшей мере, семеро детей и водитель школьного автобуса погибли при ДТП в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Столкновение двух автобусов произошло в округе Сатна, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, ранее в индийском штате Чхаттисгарх столкнулись внедорожник с грузовиком, в результате чего погибли десять человек. Столкновение произошло на трассе, которая соединяет города Раджанандгаон и Дург в центральной части Индии.

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