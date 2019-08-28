В Индии хотят увеличить дальность крылатой ракеты "БраМос" до 800 км

Сейчас крылатые ракеты БраМос всех видов базирования имеют дальность 290 км

Ракета БраМос Фото: DefenceLover

Дальность полета сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" может быть доведена до 800 км. Об этом сообщил глава совместного предприятия (СП) "БраМос" с индийской стороны Кумар Мишра.

"Технически есть возможность довести дальность полета "БраМоса" до 800 км", – сказал он.

Сейчас крылатые ракеты "БраМос" всех видов базирования имеют дальность 290 км.

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"Мы уже испытали нашу ракету на дальность 400 км. Был успешный пуск", - напомнил собеседник агентства.

"Сейчас мы рассматриваем возможность получения разрешений от Индии и России на дальнейшее увеличение дальности полета "БраМоса". Технически есть возможность довести дальность до 800 км, и такая задача перед нами стоит", – отметил глава совместного предприятия.

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Ранее сообщалось, что в Индии успешно прошли испытания сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования "БраМос".

"Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" был успешно осуществлен 21 мая 2018 года с мобильной пусковой установки на полигоне Баласор в штате Одиша в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет с 10 до 15 лет", – говорится в пресс-релизе DRDO.

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