В Индии из-за подозрений в ведьмовстве убили женщину и четверых ее детей
Убийцы утверждали, что женщина занималась черной магией и наложила заклинание на их семью
В Индии по обвинению в колдовстве убили женщину и четверых ее детей. Об этом сообщает телеканал CNN.
"В восточной Индии арестовали шестерых мужчин, обвиняемых в том, что они избили до смерти женщину и ее четырех маленьких детей и бросили тела в колодец в деревне, потому что подозревали ее в колдовстве", - говорится в сообщении.
Инспектор полицейского участка Койды Сушант Дас (Sushant Das) рассказал, что пятеро мужчин – все из одной семьи – вместе с колдуном ворвались в дом Мандри Мунды (Mandri Munda's) в штате Одиша 24 января и использовали лом, чтобы убить ее и ее детей в возрасте 4, 7, 12 лет и 10 месяцев.
Они утверждали, что женщина занималась черной магией и наложила заклинание на их семью, в результате чего 12-летняя девочка заболела и умерла в декабре 2018 года.
"Семья отправилась к колдуну Будхраму Мунде (Budhram Munda). Он сказал, что в деревне есть ведьма, и именно поэтому она (дочь. - Ред.) умерла", – добавил инспектор.
В полицию обратился муж убитой, когда увидел, что его семья пропала, а в доме остались следы борьбы и насилия. В ходе розыска полицейские нашли тела женщины и детей в близлежащем колодце.
Отмечается, что это не первый случай в Индии, когда по обвинению в колдовстве убивают людей. К примеру, в 2016 году в Индии жертвами охотников на ведьм стали 134 человека.
Ранее на юго-западе Танзании убили шестерых детей, им отрезали уши и вырвали зубы. Некоторые колдуны в этом районе рассказывают людям, что части человеческого тела имеют особые свойства и могут принести им богатство и удачу.
Также мы писали, что детей-альбиносов в Танзании разбирают на органы шаманы. Местные шаманы используют кости, волосы и зубы альбиносов в жутких магических ритуалах.
Напомним, в Индии обезьяна украла и убила двухнедельного малыша. Выхватив дите из рук матери, примат сбежал на улицу, а через некоторое время тело ребенка нашли на крыше соседнего дома.
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