В Индии испытали высокоточную ракету

Сегодня, 14:06

Крылатая ракета совершила полет по намеченной траектории

Фото: AFP
Фото: AFP

В Индии успешно прошли испытания сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования "БраМос". Об этом сообщила в понедельник Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), пишет ТАСС.

"Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" был успешно осуществлен 21 мая 2018 года с мобильной пусковой установки на полигоне Баласор в штате Одиша в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет с 10 до 15 лет", – говорится в пресс-релизе DRDO.

Задачи испытания были выполнены успешно, ракета совершила полет по намеченной траектории, все ее системы работали в штатном режиме.

Напомним ранее Индия испытала крылатую ракету "БраМос" модификации "земля-земля". Испытание прошло в районе Андаманских и Никобарских островов в восточном районе Индийского океана. Ракета модификации "земля-земля", запущенная с мобильной пусковой установки, поразила наземную цель.

Также Индия в пятый раз провела тестовый пуск разрабатываемой межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V. Летом крупнейшая ракета индийского производства с самым большим в истории страны спутником была запущена с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
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